Выборы — 2025: областной избирком сообщил о явке

В Ростовской области сегодня, 12 сентября, началось голосование по выбору губернатора региона и депутатов муниципальных советов.

По данным на 15 часов 12 сентября, явка на выборах губернатора Ростовской области составила 15,1%. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Напомним, выборы в Ростовской области начались сегодня и они продлятся три дня, по 14 сентября включительно. Более 13 тысяч наблюдателей изъявили желание следить за ходом голосования, в том числе более 4 тысяч — непосредственно на избирательных участках.

На территории региона работают более2,5 тысяч избирательных участков. Все условия для прозрачности процедуры обеспечены, подчеркнул председатель Облизбиркома Андрей Буров.

Фото: ИКРО