Воздушная тревога: в Таганроге вечером 7 июля работают силы ПВО

Второй день подряд вечером в Таганроге запускают систему оповещения населения. Сегодня, 7 июля, сирены завыли в 23.27.

За несколько минут до этого жители услышали серию взрывов. Угроза применения БПЛА по Таганрогу была объявлена в 22.18.

«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!», — предупредила горожан глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, минувшей ночью Таганрог попал в число городов и районов Дона, атакованных с воздуха вражескими беспилотниками. Тогда в нашем городе обошлось без пострадавших и последствий на земле.