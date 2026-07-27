В Таганроге в школьный музей ВМФ поступил трофейный беспилотник

Боевой экспонат передали в музей сотрудники дивизиона пограничных кораблей Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

В День Военно-Морского Флота музей ВМФ таганрогской школы № 6 получил новый экспонат — сбитый вражеский беспилотник. Его передали сотрудники дивизиона пограничных кораблей Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Об этом рассказала на своей странице первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева.

Музей при школе существует не один десяток лет. Его создали моряки-гангутцы, ветераны Великой Отечественной войны и Военно-Морского Флота, члены городского Совета ветеранов, учитель истории Надежда Нога и первые юнармейцы школы. Сейчас основу фонда составляют материалы, которые поисковые отряды собирают уже более полувека: личные вещи ветеранов, награды, письма, фотографии, фрагменты оружия и книги с дарственными надписями. В музее бережно хранят историю становления и развития российского флота.

В честь праздника для гостей провели экскурсию по музею. Руководитель образовательного учреждения Оксана Муразян лично показала залы и поздравила с Днем ВМФ заместителя командира дивизиона Юрия Мальцева. Представители пограничного управления отметили высокий уровень работы музея и поблагодарили педагогов и руководителей — по их словам, здесь не просто хранят артефакты, но и воспитывают у подрастающего поколения любовь к Родине и уважение к ее истории.

Фото: канал МАХ Ирины Голубевой