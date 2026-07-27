В таганрогской библиотеке имени А.П. Чехова прошел вечер памяти Владимира Высоцкого

В финале участники и зрители вместе исполнили песню «Балладу об уходе в рай».

В Таганроге, в библиотеке имени А. П. Чехова 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, прошла литературно-музыкальная гостиная «Вот и сбывается всё, что пророчится…». Организаторами вечера выступили библиотека, клуб авторской песни КАП «АРВЕНТУР» и спортивный клуб «Дзюдо Тайм».

В этот вечер звучали песни Владимира Высоцкого, наполненные мужеством, любовью, иронией и философской глубиной. Кроме того, юный артист Тимофей Белоусов и признанный актер театра Владимир Бабаев исполнили рассказ Владимира Семеновича «Об игре в шахматы». Особое место в программе заняло выступление давнего друга Чеховской библиотеки, идейного вдохновителя и одного из организаторов вечера Александра Людвиницкого. Именно благодаря его многолетнему подвижническому труду и искренней преданности памяти Владимира Высоцкого уже много лет проводятся литературно-музыкальные гостиные, посвященные поэту. Александр Людвиницкий рассказал о создании музейной экспозиции в спортивном клубе «Дзюдо Тайм».

Финал вечера стал незабываемым: все участники остались на сцене и вместе со зрителями исполнили «Балладу об уходе в рай». Организаторы поблагодарили всех исполнителей, музыкантов и зрителей «за этот вечер, который вновь доказал: настоящая поэзия и настоящая песня не знают времени».

Фото: ЦГПБ имени А.П.Чехова