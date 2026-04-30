Воздушная тревога: в Таганроге работают силы ПВО

В Таганроге вечером 30 апреля объявлена ракетная опасность. В 22.29 в городе включили систему оповещения населения.

«Внимание — ракетная опасность! Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. В городе работают силы ПВО», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города напомнила о ключевых правилах безопасности при воздушных атаках.

При сигнале об угрозе необходимо немедленно отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. Если вы находитесь на открытой местности, в автомобиле или общественном транспорте, следует остановиться, покинуть транспортное средство и укрыться в ближайших зданиях.

Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку объектов, находящихся в воздухе, а также пытаться самостоятельно сбить их подручными предметами или иными средствами поражения. Запрещается пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами GPS.

При падении обломков нельзя их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать любые другие действия с обнаруженным предметом — к нему может быть прикреплено взрывное устройство. Также запрещено вести фото- и видеосъемку места падения БПЛА и распространять такие материалы в социальных сетях и мессенджерах.

В случае обнаружения БПЛА необходимо сохранять спокойствие, обеспечить собственную безопасность и сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112. При звонке нужно назвать свои фамилию, имя, отчество, адрес или ориентиры местности, описать характер поведения БПЛА, а также предоставить другие сведения по запросу уполномоченного органа.

Телефон служб экстренного реагирования — 112.

«Прошу жителей проявлять осторожность и сохранять спокойствие», — обратилась к горожанам глава Таганрога.

В 22.28 беспилотная опасность объявлена на территории Ростовской области.

UPD: 00.36 — отбой ракетной опасности по Таганрогу, беспилотная опасность сохраняется — ГУ МЧС России по региону.