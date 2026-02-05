Вопросы модернизации энергосистемы Дона, капремонта школ и благоустройства, поддержки участков СВО требуют федеральной поддержки

Губернатор Ростовской области обсуждал это с заместителем Председателя Госдумы.

Глава донского региона Юрий Слюсарь в ходе своей недавно состоявшейся рабочей встречи с зампредседателя Госдумы РФ Викторией Абрамченко обсудил ряд важных для Ростовской области вопросов, решение которых требует поддержки на федеральном уровне. Он рассказал об этом в своем ТГ-канале.

В первую очередь это укрепление энергосистемы Дона, поскольку данный вопрос лежит в плоскости безопасности и устойчивого развития всего юга России. У донского региона, по словам Юрия Слюсаря, есть предложения по модернизации инфраструктуры, которые требуют поддержки.

Еще одна важная тема, которая была подняла в ходе беседы — капремонт школ и благоустройство. «Продолжим масштабные программы, чтобы дети учились в современных условиях, а города и сёла становились комфортнее», — подчеркнул губернатор.

Также стороны обсудили поддержку участников СВО и их семей, в частности механизмы социальной защиты, обеспечения жильём и дополнительные меры поддержки.

«Работа идёт по двум направлениям: область решает вопросы в рамках своих бюджетных возможностей, а совместно с Викторией Валериевной, нашим представителем в Госдуме, мы прорабатываем закрепление федерального финансирования для некоторых объектов», — уточнил Юрий Слюсарь.

Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря