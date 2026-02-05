Главная » Власть

Вопросы модернизации энергосистемы Дона, капремонта школ и благоустройства, поддержки участков СВО требуют федеральной поддержки

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Губернатор Ростовской области обсуждал это с заместителем Председателя Госдумы.

Власть

Глава донского региона Юрий Слюсарь в ходе своей недавно состоявшейся рабочей встречи с зампредседателя Госдумы РФ Викторией Абрамченко обсудил ряд важных для Ростовской области вопросов, решение которых требует поддержки на федеральном уровне. Он рассказал об этом в своем ТГ-канале.

В первую очередь это укрепление энергосистемы Дона, поскольку данный вопрос лежит в плоскости безопасности и устойчивого развития всего юга России. У донского региона, по словам Юрия Слюсаря, есть предложения по модернизации инфраструктуры, которые требуют поддержки.

Еще одна важная тема, которая была подняла в ходе беседы — капремонт школ и благоустройство. «Продолжим масштабные программы, чтобы дети учились в современных условиях, а города и сёла становились комфортнее», — подчеркнул губернатор.

Также стороны обсудили поддержку участников СВО и их семей, в частности механизмы социальной защиты, обеспечения жильём и дополнительные меры поддержки.

«Работа идёт по двум направлениям: область решает вопросы в рамках своих бюджетных возможностей, а совместно с Викторией Валериевной, нашим представителем в Госдуме, мы прорабатываем закрепление федерального финансирования для некоторых объектов», — уточнил Юрий Слюсарь.

Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство новости поддержка участников СВО Ростовская область школы энергетика Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru