Военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны в Ростовской области, получат выплату в 3,4 млн рублей

Напомним, с 5 марта 2026 года жители Ростовской области, заключающие контракт о прохождении военной службы, будут получать единовременную региональную выплату в размере 3 млн рублей. Соответствующее постановление подписано правительством региона.

Помимо этой суммы, все контрактники имеют право на федеральную выплату от Министерства обороны РФ, которая составляет 400 тыс. рублей.

Важно отметить, что региональная выплата предоставляется однократно и не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи или одинокого гражданина для получения других мер социальной поддержки из областного бюджета.

Таким образом, на Дону выплата военнослужащим, заключившим первый контракт с Минобороны РФ, составит 3,4 млн рублей.

В Ростовской области уже действует широкий комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, включающий более 70 различных инициатив. Эта помощь включает денежные выплаты, социальные гарантии и натуральные льготы.

По вопросам поступления на военную службу по контракту желающие могут обратиться в пункты отбора:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Также продолжается набор в войска беспилотных систем, которые были созданы в структуре Минобороны РФ в прошлом году. Для службы в них предусмотрен контракт от одного года с обязательным курсом обучения, выплатами за уничтожение целей и гарантированным увольнением по окончании срока контракта.

К кандидатам предъявляются стандартные требования по возрасту, здоровью, образованию и психологической пригодности. В приоритетном порядке рассматриваются те, кто имеет опыт военной службы в авиационных частях, а также пилоты дронов, авиамоделисты, IT-специалисты, электронщики и радиотехники. Отбор ведется на должности операторов беспилотных летательных аппаратов, инженеров, техников и другие специальности.

Подробности о службе в войсках беспилотных систем можно узнать на сайте Беспилотныевойска.рф, по короткому номеру 117#4.

