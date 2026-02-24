Военнослужащие по контракту на полигоне ЮВО прошли курс тактической медицины

Новобранцы-контрактники Южного военного округа освоили ключевые навыки спасения раненых в условиях, приближенных к боевым.

Курс тактической медицины, пройденный на одном из общевойсковых полигонов ЮВО, включал отработку наложения жгутов и турникетов, а также правила эвакуации и обезболивания под огнем противника.

Инструкторы на практике обучили личный состав способам остановки кровотечения, применяя средства на условно раненых конечностях товарищей.

«Особое внимание уделялось действиям в различных зонах опасности, условно обозначаемых как «красная», «желтая» и «зеленая», что соответствует реальным условиям современного боя», — сообщает пресс-служба ЮВО.

Программа обучения также охватывала вопросы введения обезболивающих препаратов и безопасной эвакуации из-под огня. Данная подготовка является частью специальной программы, адаптированной Минобороны России для военнослужащих, заключивших первый контракт, и направлена на повышение их выживаемости и эффективности в сложной тактической обстановке.

Минобороны РФ продолжает набор на контрактную службу. Желающие могут обратиться в пункты отбора:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Для контрактников, заключивших договор в Ростовской области, предусмотрена единовременная выплата, которая с учетом региональной и федеральной доплат может достигать 2,7 миллиона рублей. Напомним, что в начале февраля губернатор Юрий Слюсарь подписал постановление об увеличении региональной выплаты на 300 тысяч рублей.

Также продолжается набор в войска беспилотных систем, которые были созданы в структуре Минобороны России в прошлом году. Для службы в них предусмотрен контракт от одного года с обязательным курсом обучения, выплатами за уничтожение целей и гарантированным увольнением по окончании срока контракта.

К кандидатам предъявляются стандартные требования по возрасту, здоровью, образованию и психологической пригодности. В приоритетном порядке рассматриваются те, кто имеет опыт военной службы в авиационных частях, а также пилоты дронов, авиамоделисты, IT-специалисты, электронщики и радиотехники. Отбор ведется на должности операторов беспилотных летательных аппаратов, инженеров, техников и другие специальности.

Подробности о службе в войсках беспилотных систем можно узнать на сайте Беспилотныевойска.рф, по короткому номеру 117#4.

Фото: пресс-служба ЮВО