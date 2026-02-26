Главная » Новости Ростовской области

Во втором квартале 2026 года Ростовская область планирует выпустить облигации

Регион впервые получил кредитный рейтинг надежности.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Ростовской области рейтинг A(RU) с прогнозом стабильности. Этот рейтинг относится к верхней ступени инвестиционного уровня, что свидетельствует о высокой надежности региона.

Эксперты АКРА выделили несколько ключевых факторов, которые способствовали присвоению такого рейтинга: диверсифицированная структура экономики, низкий уровень задолженности и сбалансированная бюджетная политика.

Высокая оценка надежности региона открывает возможности для выпуска областных ценных бумаг. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал соответствующее постановление, определяющее условия выпуска и обращения облигаций. Точные сроки и объемы эмиссии будут зависеть от текущих потребностей региона в заемных средствах. Первый выпуск облигаций запланирован на второй квартал 2026 года.

Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря.

инвестиции новости Ростовская область Юрий Слюсарь
