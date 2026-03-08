Во время ночной атаки 14 БПЛА сбиты в трех районах Ростовской области

В ночь на 8 марта силы противовоздушной обороны отразили атаку над территорией Ростовской области, уничтожив 14 вражеских беспилотников.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, беспилотники сбиты в небе над Чертковским, Миллеровским и Морозовским районами.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться», — сообщил он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме 14 сбитых в Ростовской области БПЛА, еще 20 уничтожены в небе Астраханской области, 20 — над Республикой Крым, 8 — над Белгородской областью, 4 — над Краснодарским краем, 3 — над Курской и 2 — над Волгоградской областями, еще один — над акваторией Азовского моря.

Фото Владимира Прозоровского