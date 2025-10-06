Ветераны и семьи героев СВО посетили Южный парк птиц «Малинки»

Южный парк птиц «Малинки» предоставил возможность ветеранам и семьям героев СВО в сопровождении социального координатора ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» в городе Батайске Елены Перфильевой посетить самое «пернатое» место в нашем регионе.

Гостей встретила экскурсовод Дарья, которая рассказала об обитателях парка, сопроводила на острова «Мадагаскар» и «Австралия». Там гости дружно покормили лемуров, страусов Эму и кенгуру.

«Для специальных гостей парк разработал новую программу посещения, включающую разрешение кормить и гладить обитателей. Семьи защитников Отечества посетили острова парка, полюбовались обитателями «Авиариума», поучаствовали в показательных кормлениях, увидели парад пеликанов и угостили их рыбой. Дети с огромным удовольствием приняли участие в активностях на анимационной площадке», – рассказала соцкоординатор.

Гостей восхитили ландшафт парка, водопад, река и острова, ухоженная территория и добродушные обитатели.

«Парк большой и красивый, настоящая сказка для детей и взрослых!», – поделились впечатлением семьи героев.

Домой маленькие путешественники отправились с игрушками и яркими впечатлениями, а взрослые – с замечательным настроением от ярко и весело проведенного выходного дня! Отдельную благодарность они выразили социальным координаторам за организацию поездки. А также отметили, что благодаря вниманию филиала фонда «Защитники Отечества» чувствуют себя одной большой и дружной семьей и с удовольствием проводят свободное время вместе!

Фото: пресс-служба ростовского филиала фонда «Защитники Отечества»