Ветеран СВО обеспечен тренажером с биологической обратной связью для механотерапии рук и ног

Владимир Навроцкий находится на персональном сопровождении у социальных координаторов ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» в городе Волгодонске. Елена Будянская и Наталия Сухорукова подготовили документы для обеспечения техническим средством реабилитации ветерана спецоперации, получившего ранение и, как следствие, группу инвалидности.

«Теперь мое утро начинается с физической зарядки, и я полон энергии целый день. Спасибо фонду «Защитники Отечества» за внимание, за тренажер. Видно, что работа ведется, с социальными координаторами всегда на связи», – поделился впечатлением боец.

Герой СВО ведет активный образ жизни. Он возглавил делегацию ветеранов из Ростовской области, принявшую участие в Кубке Защитников Отечества по нардам в Астрахани, где наша команда завоевала бронзу. Стал героем сюжета на Первом телеканале о современных методах реабилитации бойцов спецоперации, благодаря которым воинам возвращают возможность слышать.

«Уже слышать стал не только себя, но и окружающих!», – поделился радостью Владимир Навроцкий.

Большое внимание ветеран уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Так, в Волгодонске, на муниципальном этапе всероссийской патриотической игры «Зарница 2:0» выступил в качестве судьи. На его счету множество патриотических встреч со школьниками и студентами в Цимлянском районе.

