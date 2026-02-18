Вечером и ночью четыре вражеских дрона уничтожено в двух районах Дона

Вчерашним вечером и в ночь на 18 февраля в Ростовской области отразили очередную атаку вражеских дронов. По словам главы донского региона Юрия Слюсаря, БПЛА были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться», — сообщил он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе два над территорией Ростовской области. Еще по 5 БПЛА сбито в Белгородской и Курской, 1 – в Орловской областях. Также в ночь на 18 февраля в донском регионе было перехвачено еще два украинских дрона.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 17 февраля силы ПВО отбили атаку вражеских дронов над заливом в Таганроге и Азовском районе.

Фото Сергея Плишенко (из архива)