Главная » Новости Ростовской области

Вечером и ночью четыре вражеских дрона уничтожено в двух районах Дона

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Вчерашним вечером и в ночь на 18 февраля в Ростовской области отразили очередную атаку вражеских дронов. По словам главы донского региона Юрия Слюсаря, БПЛА были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.

Новости Ростовской области

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться», — сообщил он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, с 20.00 до 23.00  дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе два над территорией Ростовской области. Еще по 5 БПЛА сбито в Белгородской и Курской, 1 – в Орловской областях. Также в ночь на 18 февраля в донском регионе было перехвачено еще два украинских дрона.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 17 февраля силы ПВО отбили атаку вражеских дронов над заливом в Таганроге и Азовском районе.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru