В Южном федеральном округе благодаря инфраструктурным кредитам введено 3 млн квадратных метра жилья

Инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты зарекомендовали себя как эффективные инструменты комплексного развития регионов. Они обеспечивают не только строительство, реконструкцию и ремонт важных инфраструктурных объектов, но и сопутствующие социально-экономические эффекты, которые повышают качество жизни людей по всей стране.

Так, в Южном федеральном округе инфраструктурные кредиты поспособствовали вводу в эксплуатацию порядка 3 млн квадратных метров жилой недвижимости с 2022 года. Куратором ЮФО является заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Южный федеральный округ сегодня динамично развивается. Здесь сочетаются промышленность, сельское хозяйство и, конечно, туризм. Ежегодно регион принимает миллионы путешественников, поэтому уделяется большое внимание обновлению городской среды, модернизации инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни и отдыха. Социально значимые проекты в ЮФО реализуются, в том числе благодаря инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам. С 2022 года ИБК и СКК поспособствовали привлечению более 315 млрд рублей внебюджетных инвестиций и созданию около 10 тыс. рабочих мест», – отметил Марат Хуснуллин.

В продолжение программы ИБК в этом году запускается механизм казначейских инфраструктурных кредитов. По словам вице-премьера, на сегодня президиумом правкомиссии по региональному развитию за счет средств КИК одобрено финансирование 33 объектов и мероприятий во всех восьми регионах ЮФО: Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Севастополе, республиках Адыгея, Калмыкия и Крым. Казначейские инфраструктурные кредиты на сумму 30,17 млрд рублей будут направлены на обновление инженерно-коммунальной инфраструктуры.

В регионах Южного федерального округа в рамках механизмов ИБК и СКК уже завершено 97 объектов и мероприятий, включая поставку нового общественного транспорта.

Отметим, куратором программы инфраструктурных кредитов выступает Минстрой, сопровождением реализации проектов занимается публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Фото donland.ru (из архива)

новости Ростовская область строительство жилья
