В трех районах Ростовской области минувшей ночью были сбиты вражеские дроны

Пострадавших и последствий на земле нет.

В Ростовской области ночью 12 февраля были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники в трех районах — Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — добавил губернатор.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 13 регионами страны, а также акваториями Черного и Азовского моей. В воздушном пространстве Ростовской области сбиты три беспилотника.

Фото из архива