Для застройки участка в Таганроге вырубят 15 деревьев по ул. Транспортной

В качестве компенсации будет высажено 20 деревьев.

В Таганроге, на участке между улицами Транспортной, 2-й Советской, Калинина и Чехова, запланировано строительство, для чего необходимо выполнить работы по реконструкции линейных сооружений (водоснабжение). Эти работы, в свою очередь, требуют удаления 15 деревьев на данном участке, по адресному ориентиру ул. Транспортная, 87 ул. Транспортная, 91, сообщили в администрации Таганрога.

Состояния деревьев, подлежащих вырубке, оценила специальная комиссия. Таким образом, 11 из них характеризуются удовлетворительным состоянием — ослабленные, стволы с трещинами коры, имеются дупла, а четыре дерева — без нареканий.

Эксперты пришли к выводу, что пересадка деревьев невозможна. Поэтому взамен удаляемых деревьев в следующем году предусмотрена компенсационная высадка в количестве 20 штук саженцев.

Новые деревья появятся на территории земельного участка улицы 2-я Советская около земельных участков ул. Калинина, 22 и ул. Транспортной, 91, а также в районе улицы 4-я Западная, вблизи Большого проспекта, 16, уточнили в администрации.

Фото: freepik