В Таганроге с 27 по 29 апреля ограничат водоснабжение из-за ремонта водовода

Напоминаем, что в Таганроге с 27 по 29 апреля пройдут плановые ремонтные работы на Донском техническом водоводе, что временно скажется на давлении и объеме подачи холодной воды в городе.

#ЖКХ

С 8:00 27 апреля до 23:00 29 апреля специалисты МУП «Управление «Водоканал» будут проводить ремонт на трех участках магистрального трубопровода диаметром 1420 мм. Этот водовод является основным для подачи технической воды в город, где она затем проходит подготовку и поступает жителям.

«Работы будут вестись одновременно в трех точках: в селе Самбек, в селе Пятихатки и на территории городских очистных сооружений. В ремонте задействуют 27 специалистов и 12 единиц спецтехники», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

На время работ подача воды на городские очистные сооружения будет ограничена — ее обеспечат через трубы меньшего диаметра (800 мм и 600 мм), а также за счет артезианских скважин. Это приведет к временному снижению давления и объема подачи холодной воды в городе.

Для жителей и социальных объектов организуют подвоз технической воды автоцистернами. По вопросам доставки воды можно обращаться по телефону: 8 (8634) 319-438.

«Благодарю за понимание и терпение в связи со сложившейся ситуацией. О ходе ремонтных работ буду оперативно предоставлять информацию», — обратилась к жителям глава города.

