Светлана Камбулова: по поводу котельной по ул. Ленина, 220 пришлось обратиться в прокуратуру

Некоторые элементы котельной требуют капремонта, однако собственник объекта игнорирует эту необходимость.

Городские власти продолжают держать на контроле ситуацию с теплоснабжением в городе, которая набирает особую актуальность с учетом низких температуры в последнее время. Глава Таганрога Светлана Камбулова на своих информационных ресурсах рассказала о том, как обстоят дела с проблемной котельной по ул. Ленина, 220, и какие действия предпринимают власти, чтобы нормализовать ситуацию.

«Ранее уже сообщала вам о ситуации с котельной, расположенной на улице Ленина, 220, на территории завода «Красный котельщик». К сожалению, там неоднократно возникали аварийные ситуации, хотя все, необходимые работы по подготовке к зимнему сезону, были выполнены, — рассказала Светлана Камбулова. — Чтобы разобраться в причинах этих проблем, в конце января была приглашена экспертная комиссия для оценки технического состояния котельной. Работа комиссии завершена, и в акте обследования отмечено, что некоторые элементы котельного оборудования требуют капитального ремонта».

Капремонтом должен заниматься собственник котельной, поскольку МУП «Городское хозяйство», исходя из действующего тарифа, может обеспечить лишь техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт оборудования и тепловых сетей, которые находятся вне муниципальной собственности, пояснила глава города.

«Мы уведомили собственника о необходимости проведения ремонтных работ, но он оставил наши обращения без внимания. Поэтому нам пришлось обратиться за помощью в прокуратуру. На данный момент силами МУП «Городское хозяйство» проводится работа по поддержанию работоспособности котельного оборудования и тепловых сетей», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее сообщалось о том, что котельная на ул. Ленина нуждается в срочной и масштабной модернизации. Данная котельная и тепловые сети находятся на территории завода «Красный Котельщик» у частного лица и муниципальное предприятие вынуждено их арендовать. Объекты пребывают в довольно плачевном состоянии. На этой котельной уже случались аварии, из-за чего без тепла оставались жилые дома и соцобъекты. Городские власти подолжают разбираться со сложившейся ситуаций.

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