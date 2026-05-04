В Таганроге открылась планшетная выставка об истории мужской гимназии и ее знаменитых выпускниках

Экспозиция разместилась в Гимназическом саду.

В Литературном музее А.П. Чехова в Таганроге появилась новая планшетная выставка под названием «Первая на Юге России». Она разместилась в Гимназическом саду и рассказывает об истории Таганрогской мужской гимназии, а также о её знаменитых выпускниках.

Самым известным из них, безусловно, является Антон Павлович Чехов, который окончил гимназию в 1879 году. В этом году старейшему учебному заведению Юга России исполняется 220 лет. Чтобы познакомить посетителей с юными годами писателя и историей гимназии, сотрудники музея разработали театрализованную экскурсию с элементами квеста «Чисто классическая история».

Участниками такой экскурсии стали ученики частной семейной школы «TOP IT-school». Они разделились на команды и отправились в путешествие по залам Литературного музея, а затем посетили Гимназический сад.

«Раньше наша «Чисто классическая история» ограничивалась зданием музея. Но сейчас, выводя детей в сад, мы можем поставить в экскурсии эффектную смысловую точку: рассказать им о том, как гимназисты проводили время на свежем воздухе, познакомить с новой выставкой. Мы рады и счастливы, что у нас появилась замечательная тематическая территория. Для работы с посетителями, для культурно-просветительской деятельности перед нами открываются новые горизонты», — рассказала заведующая культурно-образовательным отделом Таганрогского музея-заповедника Ангелина Матковская.

Педагоги «TOP IT-school» отметили, что экскурсия оказалась интересной и познавательной для их подопечных. Ребусы, таинственные шифры, литературные загадки, перевертыши и музейные экспонаты произвели на юных айтишников большое впечатление. Однако особенно их поразил Гимназический сад.

«Хорошо, что теперь при Литературном музее есть такая необычная локация. Здесь соединяются история и современность, знания и развлечения. Нам понравилось, мы придем сюда еще!» — добавили педагоги.

Фото: ТГЛИАМЗ