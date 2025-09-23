Главная » Новости Ростовской области

В сёлах Дона «поумнели» дома

Сельчане на Дону стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключённых к сети МегаФона в сельских населённых пунктах Ростовской области, выросло на 15%.

Лидером по цифровизации стал Аксайский район области. Местные жители составляют 11% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Неклиновского (9,5%) и Азовского (8,7%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В населённых пунктах Ростовской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35‑44 лет — это 33% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (27%), а третью — жители 25‑34 лет (17%). Менее активна аудитория 55‑64 лет (14%) и старше 65 лет (4,2%). Молодёжь младше 25 лет составляет лишь 2,1% от всех пользователей. Мужчины подключают такие девайсы в сёлах в 1,5 раза чаще женщин.

Потребление трафика умными устройствами также растёт: за год объём данных увеличился на 24%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные приборы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочее интеллектуальное оборудование. Жители сёл управляют им через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих СМС на GSM‑модули за год выросло сразу в три раза.

«Цифровая трансформация активно меняет жизнь сельских территорий, открывая новые возможности для каждого жителя региона. Современные технологии становятся надёжным мостом между традиционным укладом и цифровым будущим, где комфорт и эффективность доступны повсеместно. МегаФон последовательно развивает телеком-инфраструктуру, поддерживая эти перемены. К началу осени специалисты компании провели модернизацию сети в Азовском, Аксайском, Зерноградском, Красносулинском, Морозовском, Цимлянском и других районах области», — рассказывает Алексей Иванов, директор МегаФона в Ростовской области.

Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

