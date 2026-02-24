Главная » Новости Ростовской области

В своем гараже в Ростове на пожаре погиб пожилой мужчина

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Рассматривается несколько версий возгорания, основная из которых — аварийный режим работы электрооборудования.

Новости Ростовской области

Сегодня поздней ночью пожар в гараже на улице Казахской в Ростове закончился трагедией. Погиб пенсионер, хозяин гаража. Подробности рассказали в МЧС по Ростовской области.

Тело 74-летнего мужчины было обнаружено пожарными при тушении. Пламя на 5 квадратах ликвидировали 8 огнеборцев МЧС России с помощью двух спецмашин. Дознаватели ведомства рассматривают несколько версий возникновения пожара, основная из которых — аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования, уточнили в ведомстве.

Фото: МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru