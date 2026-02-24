В своем гараже в Ростове на пожаре погиб пожилой мужчина

Рассматривается несколько версий возгорания, основная из которых — аварийный режим работы электрооборудования.

Сегодня поздней ночью пожар в гараже на улице Казахской в Ростове закончился трагедией. Погиб пенсионер, хозяин гаража. Подробности рассказали в МЧС по Ростовской области.

Тело 74-летнего мужчины было обнаружено пожарными при тушении. Пламя на 5 квадратах ликвидировали 8 огнеборцев МЧС России с помощью двух спецмашин. Дознаватели ведомства рассматривают несколько версий возникновения пожара, основная из которых — аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования, уточнили в ведомстве.

Фото: МЧС по РО