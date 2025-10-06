Главная » #ЖКХ

В социальные учреждения Ростовской области начали подавать тепло

На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

В Ростовской области стартовал отопительный сезон, первыми начали подключать к теплу социальные объекты в северных районах.

#ЖКХ

На сегодняшний день отопление подается в школы, больницы и детские сады 9 муниципалитетов: Боковского, Верхнедонского, Зимовниковского, Мартыновского, Матвеево-Курганского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского, Усть-Донецкого и Чертковского.

Подключение многоквартирных домов начнётся, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов. Решение о начале отопительного сезона принимает местная администрация, напомнили в правительстве Ростовской области.

«Наша общая цель – обеспечить стабильное и безаварийное прохождение отопительного сезона,» – отметил заместитель губернатора Владимир Ревенко.

Для оперативного решения возникающих вопросов, связанных с запуском отопительных систем, в Ростовской области работают горячие линии. Всю необходимую информацию можно получить в диспетчерских службах, созданных в каждом муниципальном образовании.

Ранее мы рассказывали, что 3 октября замгубернатора Ростовской области провел в Таганроге совещание, посвященное началу отопительного сезона.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

осень отопительный сезон Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru