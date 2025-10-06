В социальные учреждения Ростовской области начали подавать тепло

В Ростовской области стартовал отопительный сезон, первыми начали подключать к теплу социальные объекты в северных районах.

На сегодняшний день отопление подается в школы, больницы и детские сады 9 муниципалитетов: Боковского, Верхнедонского, Зимовниковского, Мартыновского, Матвеево-Курганского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского, Усть-Донецкого и Чертковского.

Подключение многоквартирных домов начнётся, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов. Решение о начале отопительного сезона принимает местная администрация, напомнили в правительстве Ростовской области.

«Наша общая цель – обеспечить стабильное и безаварийное прохождение отопительного сезона,» – отметил заместитель губернатора Владимир Ревенко.

Для оперативного решения возникающих вопросов, связанных с запуском отопительных систем, в Ростовской области работают горячие линии. Всю необходимую информацию можно получить в диспетчерских службах, созданных в каждом муниципальном образовании.

Фото из архива