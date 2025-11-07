В Ростовской области из-за ветхой проводки сгорел дом

Пожар начался в отсутствие хозяев.

Старая электропроводка стала причиной пожара в частном доме в Ростовской области. Подробности рассказали в МЧС региона.

В Сальске, на улице Дзержинского, ночью загорелся дом, когда хозяев дома не было. Соседи проснулись от треска шифера и вызвали пожарных.

Огнем было охвачено площадь в 40 квадратах метров. Возгорание ликвидировали 11 огнеборцев с помощью 3 единиц техники. Предварительно, причиной пожара стал аварийный пожароопасный режим работы электропроводки в жилом доме, говорится в сообщении ведомства.

Фото: МЧС РО