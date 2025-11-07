Главная » Происшествия

В Ростовской области из-за ветхой проводки сгорел дом

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Пожар начался в отсутствие хозяев.

Происшествия

Старая электропроводка стала причиной пожара в частном доме в Ростовской области. Подробности рассказали в МЧС региона.

В Сальске, на улице Дзержинского, ночью загорелся дом, когда хозяев дома не было. Соседи проснулись от треска шифера и вызвали пожарных.

Огнем было охвачено площадь в 40 квадратах метров. Возгорание ликвидировали 11 огнеборцев с помощью 3 единиц техники. Предварительно, причиной пожара стал аварийный пожароопасный режим работы электропроводки в жилом доме, говорится в сообщении ведомства.

Фото: МЧС РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru