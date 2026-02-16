В Ростовскую область в январе не пустили 157 иностранцев

Ещё 98 мигрантов были депортированы за пределы РФ.

В Ростовской области за январь 2026 года было принято 157 решений о запрете въезда иностранным гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Соответствующие решения были приняты донским Главком и территориальными органами внутренних дел на районном уровне. Кроме того, в первый месяц года было вынесено 98 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России.

Одним из депортированных был гражданин ближнего зарубежья, который отбывал наказание в исправительном учреждении, расположенном на территории Ростовской области. В отношении него было вынесено распоряжение о нежелательности пребывания на территории России. После выхода из колонии на свободу иностранный гражданин депортирован на родину. Въезд на территорию РФ ему теперь запрещен, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

