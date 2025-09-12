В Ростовскую область поступил 21 комплекс фотофиксации «Оракул Инсайт»

Он в автоматическом режиме фиксирует до десятка различных нарушений ПДД.

21 мобильный измерительный комплекс с фотофиксацией нарушений правил дорожного движения «Оракул Инсайт» поступил в Госавтоинспекцию Ростовской области.

В комплекс входит радарный 3D модуль и интеллектуальная камера, способная делать качественные снимки в любое время суток. Комплекс устанавливается внутри салона патрульного автомобиля и способен в автоматическом режиме фиксировать нарушение скоростного режима, правил стоянки и остановки, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением и нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства, ремнями безопасности и др., в том числе нарушение требований об обязательном страховании автомобиля.

Поставка мобильных комплексов «Оракул Инсайт» осуществлена в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция РО