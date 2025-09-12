Главная » Новости Ростовской области

В Ростовскую область поступил 21 комплекс фотофиксации «Оракул Инсайт»

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Он в автоматическом режиме фиксирует до десятка различных нарушений ПДД.

Новости Ростовской области

21 мобильный измерительный комплекс с фотофиксацией нарушений правил дорожного движения «Оракул Инсайт» поступил в Госавтоинспекцию Ростовской области.

В комплекс входит радарный 3D модуль и интеллектуальная камера, способная делать качественные снимки в любое время суток. Комплекс устанавливается внутри салона патрульного автомобиля и способен в автоматическом режиме фиксировать нарушение скоростного режима, правил стоянки и остановки, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением и нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства, ремнями безопасности и др., в том числе нарушение требований об обязательном страховании автомобиля.

Поставка мобильных комплексов «Оракул Инсайт» осуществлена в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция новости ПДД Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru