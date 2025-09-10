Главная » Новости Ростовской области

В Ростовском зоопарке впервые поселился краснокнижный кондор

Ростовский зоопарк на своих информационных ресурсах сообщил о расширении коллекции животных — впервые здесь поселился андский кондор.

Этот редкий вид птиц встречается в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки, считается крупнейшей летающей птицей Западного полушария. Как и другие падальщики, кондоры играют важную роль в поддержании экологического равновесия, предотвращая распространение инфекций.

Отметим, что для многих индейских племён кондор был священной птицей. Его перья использовали в ритуалах, а также для изготовления украшений.

Сегодня андский кондор внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы в качестве вида, находящегося под угрозой исчезновения.

«Самка кондора прибыла к нам из Московского зоопарка и теперь обитает в комплексе «Хищные птицы». Перед отправкой она прошла 30-дневный карантин, и сейчас также находится на карантине, но её можно увидеть. Приходите лично познакомиться с этим символом фильмов об индейцах», — приглашает Ростовский зоопарк.

Фото и видео: Ростовский зоопарк

