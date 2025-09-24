Главная » Новости Ростовской области

В Ростовском зоопарке поселился гепард Чук из Казани

В Ростовской зоопарке появился новый обитатель – гепард Чук, который прибыл из зоопарка Казани. Об этом сотрудники учреждения сообщают в своем телеграм-канале.

Гепарды обитают в большинстве стран Африки и на Ближнем Востоке. Они самые быстрые из наземных млекопитающих и могут за 3 секунды развивать скорость до 110 км/ч. Стройное тело, развитая мускулатура, отсутствие жировых отложений, небольшая голова и маленькие уши служат для скоростного бега, направление которого гепард способен менять молниеносно — на поворотах когти животного действуют как шипы на бутсах.

Сейчас новый питомец зоопарка проходит карантин. Кстати, последний раз гепарды жили в Ростовском зоопарке в 1970-1980-х годах.

Фото телеграм-канал Ростовского-на-Дону зоопарка

