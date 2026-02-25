Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области заработал электронный сервис смены лечащего врача или поликлиники

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Федеральный проект по цифровизации здравоохранения снизил нагрузку на регистратуры.

Новости Ростовской области

Более пяти тысяч жителей Ростовской области воспользовались возможностью дистанционно выбрать поликлинику или сменить лечащего врача через портал «Госуслуги». Эта услуга, реализованная в рамках федеральных проектов по цифровизации здравоохранения, позволяет упростить процедуру прикрепления к медицинским организациям.

Новые правила, утвержденные Министерством здравоохранения РФ, действуют с начала 2026 года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По данным регионального Минздрава, за этот период электронным сервисом воспользовались свыше пяти тысяч жителей Дона, информирует портал Правительства Ростовской области.

«Это не просто цифры, а реальное уменьшение административной нагрузки на пациентов и медицинских работников. Теперь людям не нужно приходить в регистратуру лично для подачи заявлений — всё можно сделать в удобное время, избегая очередей и ненужных затрат времени», — отметил глава донского Минздрава Наири Варданян.

Напомним, теперь жители Ростовской области могут записаться на прием к врачу, также используя цифровой формат, — через мессенджер МАХ. В конце января на платформе внедрен специальный чат-бот. Вся процедура занимает несколько минут, записаться можно как со смартфона, так и используя МАХ на персональном компьютере.

Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

госуслуги здравоохранение Минздрав Ростовской области Ростовская область цифровые технологии
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru