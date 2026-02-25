В Ростовской области заработал электронный сервис смены лечащего врача или поликлиники

Федеральный проект по цифровизации здравоохранения снизил нагрузку на регистратуры.

Более пяти тысяч жителей Ростовской области воспользовались возможностью дистанционно выбрать поликлинику или сменить лечащего врача через портал «Госуслуги». Эта услуга, реализованная в рамках федеральных проектов по цифровизации здравоохранения, позволяет упростить процедуру прикрепления к медицинским организациям.

Новые правила, утвержденные Министерством здравоохранения РФ, действуют с начала 2026 года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По данным регионального Минздрава, за этот период электронным сервисом воспользовались свыше пяти тысяч жителей Дона, информирует портал Правительства Ростовской области.

«Это не просто цифры, а реальное уменьшение административной нагрузки на пациентов и медицинских работников. Теперь людям не нужно приходить в регистратуру лично для подачи заявлений — всё можно сделать в удобное время, избегая очередей и ненужных затрат времени», — отметил глава донского Минздрава Наири Варданян.

Напомним, теперь жители Ростовской области могут записаться на прием к врачу, также используя цифровой формат, — через мессенджер МАХ. В конце января на платформе внедрен специальный чат-бот. Вся процедура занимает несколько минут, записаться можно как со смартфона, так и используя МАХ на персональном компьютере.

Фото: donland.ru

