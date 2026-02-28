В Ростовской области за год пресекли деятельность более 60 преступных групп

В Ростовской области за прошедший год правоохранительные органы пресекли деятельность свыше 60 преступных групп. Об этом сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий, подчеркнув, что работа по противодействию организованной преступности ведется активно и наступательно.

«В отчётном периоде пресечена деятельность более 60 преступных групп. В отношении 182 лидеров и их участников в суд направлено 798 эпизодов преступной деятельности, основная масса которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. Отмечу, что это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, — заявил Речицкий.

По его словам, Ростовская область занимает третье место в Южном федеральном округе по количеству задокументированных преступлений, совершенных членами ОПГ. В общероссийском рейтинге регион также демонстрирует высокие результаты, находясь на 27 позиции по эффективности работы в данном направлении.

Фото ГУ МВД по РО