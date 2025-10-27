В Ростовской области выявили производителей фальсифицированной «молочки»

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области аннулировало декларации соответствия нескольких производителей молочной продукции. Двум из них производство «молочки» запретил суд.

В 2025 году региональный Роспотребнадзор провел 248 контрольных мероприятий в отношении поставщиков молочной продукции. Внеплановые проверки проходили в учреждениях и организациях. Также отслеживалось соблюдения требований к маркировке товаров через государственную информационную систему мониторинга в сети Интернет.

Всего за 9 месяцев специалисты ведомства совершили 205 выездов в образовательные и медицинские организации, где отобрали пробы молочной продукции. Были проведены лабораторные исследования 2545 проб молока и молочных продуктов на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

«Химические загрязнители в образцах не выявлены, однако 1,2% продукции не соответствовало нормативам по микробиологическим показателям», — сообщает Роспотребнадзор по региону.

Особое внимание уделялось борьбе с фальсифицированной молочной продукцией. Из 318 исследованных проб 9,6% не соответствовали требованиям по показателям качества. При выявлении нарушений принимались меры по приостановлению реализации продукции и административные санкции. Сумма наложенных штрафов составила 600 тыс. рублей, выдано 114 предписаний об устранении нарушений.

«Вынесены решения о признании недействительными деклараций о соответствии ИП Силкина М.М., ИП Шейкин А.В., ООО «Раймолпром Матвеево-Курганский», ООО «Кагальницкий молочный завод». А также о приостановлении действия деклараций о соответствии ООО «Сыровар», ООО «Бела Русь», ООО «Морозовское молоко», — уточнили в ведомстве.

По решению суда удовлетворены исковые требования управления Роспотребнадзора к ИП Шейкину А.В. и ИП Звонареву А.В. о запрете производства молочной продукции в интересах защиты прав потребителей.

Изображение от atlascompany на Freepik