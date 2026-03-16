В Ростовской области выявили нарушения во время проверок работы такси и автобусов

На дорогах Ростовской области проходят совместные рейды Минтранса и Госавтоинспекции, направленные на повышение безопасности пассажиров, ежедневно пользующихся такси и автобусами.

Как пояснил заместитель министра транспорта региона Христофор Ермашов, системный подход к контролю помогает дисциплинировать перевозчиков и снизить количество потенциально опасных ситуаций.

«В ходе проверок инспекторы уделиляют особое внимание двум аспектам: состоянию здоровья водителей перед выходом на смену и технической исправности транспортных средств», — отметил замглавы ведомства.

В ходе последнего рейда выявлены конкретные нарушения. Зафиксировано два случая, когда водители были допущены к работе без обязательных предрейсовых и послерейсовых медосмотров. Столько же инцидентов связано с выпуском на линию транспорта без проверки технического состояния. Кроме того, в одном из такси отсутствовал обязательный перечень данных о перевозчике, что лишает пассажиров возможности получить правовую информацию.

По фактам нарушений возбуждены административные дела по соответствующим статьям КоАП РФ. Подобные рейды проводятся еженедельно на всей территории донского региона.

Ранее мы рассказали, что Россельхознадзор усилил контроль за перевозкой животных в Ростовской области, проведено более 60 рейдов.

