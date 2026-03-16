В Ростовской области выявили нарушения во время проверок работы такси и автобусов

На дорогах Ростовской области проходят совместные рейды Минтранса и Госавтоинспекции, направленные на повышение безопасности пассажиров, ежедневно пользующихся такси и автобусами.

Новости Ростовской области

Как пояснил заместитель министра транспорта региона Христофор Ермашов, системный подход к контролю помогает дисциплинировать перевозчиков и снизить количество потенциально опасных ситуаций.

«В ходе проверок инспекторы уделиляют особое внимание двум аспектам: состоянию здоровья водителей перед выходом на смену и технической исправности транспортных средств», — отметил замглавы ведомства.

В ходе последнего рейда выявлены конкретные нарушения. Зафиксировано два случая, когда водители были допущены к работе без обязательных предрейсовых и послерейсовых медосмотров. Столько же инцидентов связано с выпуском на линию транспорта без проверки технического состояния. Кроме того, в одном из такси отсутствовал обязательный перечень данных о перевозчике, что лишает пассажиров возможности получить правовую информацию.

По фактам нарушений возбуждены административные дела по соответствующим статьям КоАП РФ. Подобные рейды проводятся еженедельно на всей территории донского региона.

Фото donland.ru

