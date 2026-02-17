В Ростовской области вырастут штрафы за незаконную торговлю

Максимальный штраф для юрлиц составит 320 тыс. рублей.

В Ростовской области увеличатся штрафы за незаконную торговлю. Проект изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» будет рассмотрен на заседании донского парламента в четверг, 19 февраля.

«Размер штрафов за торговлю в неустановленных для этого местах не менялся с 2018 года, тогда как инфляция за это время превысила 50%», – заявил председатель комитета ЗСРО по экономической политике Игорь Бураков. По его мнению, повышение штрафов поможет эффективнее воздействовать на нарушителей и защищать потребителей и добросовестных продавцов.

Согласно документа, предлагается увеличить на 33% (до 4 500 рублей), штраф за торговлю в неустановленных местах для граждан, до 35 тыс. рублей (на 25%) – для должностных лиц и до 100 тыс. рублей (на 25%) для юридических лиц.

В законопроекте отдельно выделены штрафы за незаконную торговлю вдоль дорог. Для граждан предельный размер штрафа в этом случае составит 5 тыс. рублей, для юрлиц – до 180 тыс. рублей, а при повторном нарушении – до 320 тыс.рублей.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой (из архива)