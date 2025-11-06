Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области в ноябре возобновит работу мобильный «Поезд здоровья»

Медики вновь отправятся в города и районы Ростовской области, чтобы оказывать помощь местным жителям.

О возобновлении работы «Поезда здоровья», который действует в рамках проекта «Медицина на Дону», в своем Telegram-канале рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Напомним, с апреля по август 2025 года мобильные медицинские бригады совершили 50 выездов в 47 муниципалитетов Дона, провели более 40 тысяч обследований, благодаря чему 500 человек были своевременно госпитализированы.

«Это значит, что проект реально спасает жизни, позволяя выявлять серьезные заболевания на ранней стадии», — отметил губернатор.

Добавим, что в «Поезде здоровья» можно обследоваться по самым разным направлениям. В состав мобильной поликлиники включены диамобиль, кардиомобиль, стоматологический комплекс, модуль «Детский доктор», цифровой маммограф и флюорограф. Прием проводят кардиолог, онколог, акушер-гинеколог, хирург, эндокринолог, офтальмолог, нефролог и другие — всего 35 специалистов.

График работы «Поезда здоровья» на ноябрь уже утвержден. Уточнить расписание можно по телефонам местных администраций и центральных районных больниц.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

