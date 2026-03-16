В Ростовской области усиливают борьбу с нелегальным сбросом мусора

Донские власти предлагают Госдуме ввести конфискацию машин «серых возчиков» за повторные нарушения.

В Ростовской области активизируется борьба с незаконным вывозом мусора. По поручению губернатора Юрия Слюсаря региональное министерство природных ресурсов и экологии совместно с полицией проводит рейды против «серых возчиков» и нарушителей в сфере обращения с отходами.

С начала 2026 года состоялось девять таких совместных мероприятий, по итогам которых было составлено 17 административных протоколов. В частности, в феврале в Тарасовском районе был зафиксирован сброс жидких бытовых отходов на рельеф местности. В отношении виновных граждан и юридического лица возбуждены дела, а их автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку в качестве обеспечительной меры. Нарушители привлечены к ответственности по КоАП РФ.

Для повышения эффективности этой работы минприроды региона инициировало обращение в Государственную Думу через Законодательное Собрание области. Цель — ужесточение административной ответственности за нарушения в сфере обращения с отходами, а именно введение для граждан конфискации транспортных средств за повторные правонарушения.

«Борьба с «серыми возчиками» — один из приоритетов нашей работы. Инициированное нами обращение в Государственную Думу призвано усилить правовые механизмы борьбы с этим явлением. Конфискация транспорта за повторные нарушения станет действенным сдерживающим фактором», — прокомментировала глава донского минприроды Алла Кушнарева.

Фото: donland.ru

