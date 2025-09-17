Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области тушат крупный ландшафтный пожар — огонь перешел на жилые дома

17 сентября в Каменске-Шахтинском на улице Советской произошло возгорание сухой растительности. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на частные дома. На данный момент известно, что повреждены пять жилых домов и одна хозяйственная постройка.

«Для ликвидации пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники, включая пожарный поезд», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Информации о пострадавших нет. В 15.05 пожар локализован, площадь возгорания уточняется.

Отметим, что за 16 сентября пожарно-спасательные подразделения МЧС по региону ликвидировали 24 ландшафтных пожара.

17 сентября в юго-восточных, местами в северо-восточных, северо-западных, центральных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

UPD: огнем повреждены семь домов, на базе школы развернут пункт временного размещения, работы по ликвидации пожара продолжаются — МЧС.

Фото и видео: ГУ МЧС России по РО

