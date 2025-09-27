Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области судебный пристав задержал поджигателя автомобиля

В Ростовской области судебный пристав задержал 23-летнего парня, который пытался поджечь автомобиль, припаркованный рядом с жилым домом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.

Вечером младший судебный пристав по ОУПДС отделения судебных приставов по Морозовскому и Милютинскому районам ГУФССП России по Ростовской области, прапорщик внутренней службы Владимир Линник заметил, что какой-то парень обливает поверхность автомобиля жидкостью из канистры. Подойдя ближе, он почувствовал сильный запах легковоспламеняющегося вещества и потребовал прекратить противоправные действия. Тогда злоумышленник попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам полиции.

Впоследствии выяснилось, что 23-летний местный житель по телефону получил инструкции от преступников, которые  указали по какому адресу и какой именно автомобиль нужно поджечь.

«Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — приготовление к преступлению и покушение на преступление. А также по ч. 2 ст. 167 УК РФ  — умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенного из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», — пишет источник.

Таким образом, благодаря бдительности Владимира Линника удалось предотвратить череду возможных поджогов.

Фото пресс-службы ГУФССП России по Ростовской области

