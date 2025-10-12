В Ростовской области среди профессий для подработки по предложениям лидирует дворник

Аналитики Авито Подработки подвели итоги III квартала 2025 года. В Ростовской области среди профессий для подработки лидером по росту числа предложений стал дворник. Количество смен для этих специалистов увеличилось на 108% по сравнению с предыдущим годом.

Средняя предлагаемая зарплата для дворников в этом периоде составила 16 024 руб/мес при работе на неполную ставку.

Важно учитывать, что реальный доход дворников может значительно варьироваться в зависимости от площади убираемой территории, времени года, уровня профессионализма и используемых инструментов.

На втором месте по динамике роста числа предложений оказались продавцы-кассиры. Количество их смен увеличилось на 80%, а средний заработок составил 42 555 руб/мес. Фактический доход этих специалистов зависит от графика работы, количества смен и специфики выполняемых задач, например, от работы с продовольственными или промышленными товарами.

Положительная динамика также наблюдается у SMM-специалистов. Количество предлагаемых смен для них выросло на 73%, а средний заработок составил 48 333 руб/мес. Доход SMM-специалистов зависит от множества факторов, включая тематику социальных сетей, количество управляемых проектов и уровень профессиональной подготовки. Важную роль также играют сложность контент-плана и сезонность, что может влиять на интенсивность работы.

Стоит помнить, что реальный доход временных работников может отличаться от средних показателей в зависимости от количества смен и специфики задач.

Аналитики Авито Подработки также выделили сферы с наибольшим ростом средних предлагаемых зарплат за подработку. В третьем квартале лидером стала розничная и оптовая торговля, где средний доход составил 69 219 руб/мес, увеличившись на 52% по сравнению с прошлым годом. На втором месте оказались телекоммуникации и связь с зарплатой в среднем 51 963 руб/мес и ростом на 40%. Третье место заняла архитектура и дизайн, где средний доход на неполную ставку составил 83 040 руб/мес, увеличившись на 35%.

