В Ростовской области спасенную жителями сову с переломом крыла вылечат в парке птиц «Малинки»

В Ростовской области спасенную жителями раненую сову передали на реабилитацию в Южный парк птиц «Малинки». Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Сигнал о птице, нуждающейся в помощи, поступил в дежурно-диспетчерскую службу ведомства. Сообщалось, что сова находится на территории одного из предприятий в Батайске. Специалисты оперативно выехали на место. При осмотре выяснилось, что у пернатого хищника сломано правое крыло.

Теперь птица находится в парке «Малинки», где ей окажут необходимую ветеринарную помощь и обеспечат надлежащий уход. После прохождения курса реабилитации сову планируют выпустить обратно в дикую природу.

Фото ВК Минприроды РО