Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области спасенную жителями сову с переломом крыла вылечат в парке птиц «Малинки»

На чтение 1 мин Просмотров 71 Опубликовано

В Ростовской области спасенную жителями раненую сову передали на реабилитацию в Южный парк птиц «Малинки». Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Сигнал о птице, нуждающейся в помощи, поступил в дежурно-диспетчерскую службу ведомства. Сообщалось, что сова находится на территории одного из предприятий в Батайске. Специалисты оперативно выехали на место. При осмотре выяснилось, что у пернатого хищника сломано правое крыло.

Теперь птица находится в парке «Малинки», где ей окажут необходимую ветеринарную помощь и обеспечат надлежащий уход. После прохождения курса реабилитации сову планируют выпустить обратно в дикую природу.

Фото ВК Минприроды РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости парк Малинки птицы Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru