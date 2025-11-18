В Ростовской области рыбак упал с лодки в реку Дон и утонул

В Ростовской области погиб 55-летний мужчина, удивший рыбу в реке Дон. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС. Трагедия произошла 14 ноября недалеко от острова Буян в станице Багаевской.
Вечером вечером мужчина на резиновой лодке удил рыбу. Примерно в трехстах метрах от берега он упал в воду и обратно уже не выплыл.
«Спустя три дня его тело извлекли из воды водолазы Багаевского отделения поисково-спасательной службы», — пишет источник.
Напомним, что с начала нынешней осени в водоемах донского региона погибло более 10 человек, троих удалось спасти.
Фото ГУ МЧС по РО
