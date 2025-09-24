В Ростовской области проходит второй этап экопроекта «Донсбор-2025»

Эколого-просветительский проект направлен на привлечение детей и их семей к раздельному сбору вторичного сырья и проводится при поддержке Минприроды региона, а также регионального оператора «ООО Экоград-Н».

К участию приглашаются школы и детские сады Ростовской области. Для этого необходимо подать заявку до начала сбора. Участникам предлагается собирать газеты, журналы, офисную бумагу, книги, листовки и картон. Также будет организован сбор пластиковых крышек.

Сдавать собранное сырье надо до 14 ноября 2025 года. По итогам сбора будут определены победители. За ходом проекта можно следить на официальном сайте donsbor.ru.

Макулатура, собранная в рамках проекта, оплачивается компаниями-заготовителями. Средства, вырученные от переработки пластика, направляются на приобретение корма для животных в городских приютах.

Все учреждения-участники будут награждены благодарственными письмами и почётными грамотами. Наиболее активные получат призы от партнёров. Волонтеры проведут экологические уроки в школах и детских садах, участвующих в проекте.

Отметим, что в прошлом сезоне к раздельному сбору вторсырья присоединились 152 тысячи донских семей.

Для участия в проекте отправьте заявку на электронную почту azov_eka_new@bk.ru. В заявке укажите наименование учреждения, адрес и контактные данные ответственного лица. Также можно оставить заявку по телефону 8-951-497-32-79 или на сайте donsbor.ru.

Фото: donland.ru