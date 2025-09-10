Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области продлят льготы по коммунальным услугам для участников СВО

Глава донского региона Юрий Слюсарь внес на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Ростовской области законопроект о продлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для участников СВО и членов их семей.

Согласно документу, семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО, будут получать компенсацию в размере половины стоимости оплаты жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

С 1 января 2026 года и до конца года эту поддержку смогут получить семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев, сообщает официальный портал донского правительства.

Напомним, на Дону действует комплекс мер поддержки участников СВО и их близких. В частности, им компенсируют расходы на газификацию, освобождают от уплаты транспортного и земельного налогов.

«Помимо федеральных мер в Ростовской области реализуется 75 региональных и муниципальных мер поддержки: выплаты, медицинская, юридическая помощь, помощь в трудоустройстве, жилищные вопросы, помощь детям, — сообщал ранее Юрий Слюсарь.

С начала 2025 года все доступные меры социальной помощи можно оформить через режим «единого окна» в офисах МФЦ. Для этого нужно подать заявление. Сейчас пилотная программа поддержки военнослужащих и их семей реализуется в 11 регионах страны.

Фото: donland.ru

