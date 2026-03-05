В Ростовской области причины аварии с двумя вагонами и тепловозом на станции установит прокуратура

4 марта в Ростовской области во время маневровых работ с рельсов сошли две колесные пары тепловоза, а также два груженых вагона, которые опрокинулись, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Чрезвычайное происшествие случилось на путях общего пользования станции Заречная. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам на месте. Точные причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются компетентными службами.

Надзорные органы уже начали свою работу. Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, «проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования».

Фото и видео Южной транспортной прокуратуры