В Ростовской области при задержании наркосбытчик укусил за ногу инспектора ДПС

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции изъяли наркотики у водителя, оказавшего сопротивление при задержании.

Инцидент произошел в Каменском районе.

Во время патрулирования инспекторы ДПС заметили автомобиль Kia Optima, припаркованный у железнодорожных путей рядом с рощей. В машине находился 35-летний местный житель.

При осмотре автомобиля полицейские нашли и изъяли пластиковую ёмкость с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это производное наркотического средства эфедрон. Также был обнаружен полимерный пакет с гашишем.

«Во время задержания мужчина вёл себя агрессивно. Он пытался убежать, бил инспектора руками и укусил его за ногу», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает граждан о недопустимости употребления и хранения наркотиков, а также напоминает об ответственности за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Госавтоинспекция по РО