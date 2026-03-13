Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области при ночном пожаре погибла 88-летняя женщина

Дознаватели МЧС устанавливает причину пожара, в котором погибла пенсионерка.

Трагический пожар в селе Шептуховка Чертковского района Ростовской области унес жизнь пожилой женщины. Происшествие случилось ночью на улице Катрича, где в результате возгорания погибла 88-летняя местная жительница.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения. Пять огнеборцев, задействовав две единицы спецтехники, оперативно ликвидировали огонь, охвативший площадь в 56 квадратных метров. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело пенсионерки.

В настоящее время дознаватели территориального управления МЧС России проводят проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства и точную причину возникновения пожара.

Фото: МЧС РО

