В Ростовской области при ночном пожаре погибла 88-летняя женщина

Дознаватели МЧС устанавливает причину пожара, в котором погибла пенсионерка.
Трагический пожар в селе Шептуховка Чертковского района Ростовской области унес жизнь пожилой женщины. Происшествие случилось ночью на улице Катрича, где в результате возгорания погибла 88-летняя местная жительница.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения. Пять огнеборцев, задействовав две единицы спецтехники, оперативно ликвидировали огонь, охвативший площадь в 56 квадратных метров. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело пенсионерки.
В настоящее время дознаватели территориального управления МЧС России проводят проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства и точную причину возникновения пожара.
Фото: МЧС РО
