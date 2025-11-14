Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области появился онлайн-сервис поиска эвакуированных автомобилей

В течение получаса автовладелец может по госномеру выяснить местонахождение машины, время и причину эвакуации.

В донском регионе заработал онлайн-сервис поиска эвакуированных автомобилей. ОБ этом сообщила заместитель губернатора — министр транпорта Ростовской области Алена Беликова.  

Раньше, чтобы найти свою машину, автовладельцам приходилось звонить в полицию и по несколько часов ждать информацию. Это не только вызывало недовольство у граждан, но и создавало дополнительную нагрузку на сотрудников  правоохранительных органов. Прежний алгоритм оформления эвакуации и выдачи транспортных средств, нужно менять, заявляли ранее власти.

«Граждане не должны искать сотрудника ГАИ по городу для того, чтобы получить акт о нарушении (или протокол). Эвакуация это всегда стресс для водителя. Нужно действовать в рамках тех мер административного наказания, которые предусмотрены законом. Дополнительно усугублять положение нарушителя нельзя», — говорила еще в июле Алена Беликова.

Созданный для удобства всех участников процесса эвакуации онлайн-сервис позволяет быстро, в течение 30 минут после эвакуации, по госномеру установить причину и время эвакуации, а также местонахождение автомобиля.

Фото: скрин видео «Дон24»

