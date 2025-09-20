Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области полям с картофелем угрожает опасный вредитель

Колорадский жук способен снизить урожай картофеля в Ростовской области более чем на 30%.

Специалисты отдела по защите растений Россельхозцентра по Ростовской области сообщают, что во время планового фитосанитарного обследования на участках картофеля летнего срока посадки были обнаружены взрослые особи колорадского жука.

Руководителям сельскохозяйственных предприятий региона рекомендуется организовать систематический мониторинг численности колорадского жука на своих полях. При достижении уровня вредоносности, превышающего экономический порог, необходимо проводить обработку посевов инсектицидами. Для предотвращения возникновения устойчивых к препаратам популяций вредителя небходимо чередовать активные вещества при повторных обработках.

«Экономический порог вредоносности колорадского жука для картофеля составляет 5% зараженных кустов на стадии всходов и 10 личинок на куст при заселении 5% растений в период бутонизации», — поясняют эксперты.

Россельхозцентр напоминает, что применение пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве должно осуществляться только после проведения тщательного обследования полей. Использование допускается только тех препаратов, которые внесены в Реестр пестицидов и агрохимикатов, с соблюдением установленных регламентов.

