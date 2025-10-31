В Ростовской области полиция разыскивает пропавшего 16-летнего подростка

Полиция Ростова разыскивает несовершеннолетнего Ивана Улусьяна, который пропал после ухода из дома 30 октября.

16-летний ростовчанин до сих пор не вернулся и перестал выходить на связь.

По данным правоохранителей, на момент исчезновения Иван был одет в темно-серую куртку с капюшоном, темные джинсовые брюки и черные кроссовки с белой подошвой. При себе у него был мобильный телефон марки «Редми» в черном корпусе.

«Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 102», — обращается к жителям региона ГУ МВД России по Ростовской области.