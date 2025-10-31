Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области полиция разыскивает пропавшего 16-летнего подростка

На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

Полиция Ростова разыскивает несовершеннолетнего Ивана Улусьяна, который пропал после ухода из дома 30 октября.

Новости Ростовской области

16-летний ростовчанин до сих пор не вернулся и перестал выходить на связь.

По данным правоохранителей, на момент исчезновения Иван был одет в темно-серую куртку с капюшоном, темные джинсовые брюки и черные кроссовки с белой подошвой. При себе у него был мобильный телефон марки «Редми» в черном корпусе.

«Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 102», — обращается к жителям региона ГУ МВД России по Ростовской области.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция поиск пропавшего пропал подросток
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru