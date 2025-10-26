Эксперты Авито Авто проанализировали рынок автомобилей категории SUV с пробегом в Ростовской области за третий квартал 2025 года. Выяснилось, что спрос на BMW X3 вырос на 54,1%.

Согласно данным Авито Авто, средняя цена на кроссоверы и внедорожники с пробегом в третьем квартале 2025 года составила 1 570 000 рублей. По сравнению с первым кварталом сильнее всего подешевели такие модели, как Mitsubishi Pajero (-15,8%), Audi Q7 (-13,2%), Mercedes-Benz GL-класса (-12,5%), Kia Sportage (-11,4%) и Subaru Forester (-11%).

В июле-сентябре самыми популярными марками на вторичном рынке стали Porsche, Mercedes-Benz, Suzuki, Toyota и Skoda. Среди наиболее востребованных моделей оказались Mazda CX-7, Audi Q7, Toyota Land Cruiser, Suzuki Grand Vitara и Kia Seltos.

С начала года спрос на подержанные внедорожники вырос на 3,6%. Наиболее заметный рост продемонстрировали автомобили брендов SsangYong (+29,4%), Geely (+24,7%), Suzuki (+23,2%), Renault (+18,4%) и Audi (+16,5%). Среди отдельных моделей наибольший прирост был зафиксирован у BMW X3 (+54,1%), Kia Seltos (+43,8%), Mitsubishi ASX (+37%), Subaru Forester (+34,1%) и Suzuki Grand Vitara (+27%).

«Внедорожники и кроссоверы неизменно пользуются высоким спросом на российском рынке благодаря своей универсальности и сочетанию практичности и комфорта. Эти автомобили отлично подходят как для городских поездок, так и для автопутешествий. Покупателей привлекают как бюджетные модели, такие как LADA 4×4 и Renault Duster, так и премиальные варианты, например, BMW X5 или Lexus LX. Однако при выборе автомобиля на вторичном рынке важно тщательно изучить его историю эксплуатации», – отметил Андрей Ковалев, руководитель направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

Ранее мы рассказали, как изменились цены на подержанные автомобили в Ростовской области.

Изображение от freepik