В Ростовской области подержанные автомобили подешевели на 4,2% с начала года

В Ростовской области в октябре продолжилось снижение цен на автомобили с пробегом, что сделало вторичный рынок более доступным для покупателей. Согласно исследованию Авито Авто, средняя стоимость машины в регионе составила 800 000 рублей, при этом наиболее заметное удешевление зафиксировано у марок Toyota (-2,9%) и BMW (-2,7%).

Среди конкретных моделей сильнее других подешевели LADA 2107 (-3%, до 160 000 рублей) и Kia Sportage (-2,8%, до 1 550 000 рублей).

С начала года общее снижение цен на подержанные автомобили достигло 4,2%. Наибольшее падение стоимости отмечено у марок Chevrolet (-7,6%), Ford (-7,1%), Renault (-6,4%), Nissan (-6,1%) и Volkswagen (-4,3%). Среди популярных моделей выделяются Hyundai Elantra, подешевевшая на 24,4% до 850 000 рублей, Ford Focus (-11,5%, до 615 000 рублей), Kia Sportage (-11,4%, до 1 550 000 рублей), LADA Kalina (-10%, до 315 000 рублей) и LADA Granta (-7,1%, до 650 000 рублей).

Эксперты отмечают, что динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретных моделей, но и от структурных изменений на рынке. Увеличение доли доступных версий автомобилей и бюджетных марок в общем объеме предложения также способствует снижению средних цен.

