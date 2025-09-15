В Ростовской области под поездом погиб житель Ставрополья

ЧП на железной дороге произошло накануне в Ростове.

В дежурную часть ростовского ЛОВД России на транспорте поступило сообщение о происшествии на остановочном пункте Рабочий Городок. Мужчина получил смертельные травмы, переходя железнодорожные пути в неположенном месте.

Следствення группа транспортной полиции оперативно прибыла на место.

«По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности на железной дороге. Мужчина проигнорировал сигналы приближающегося поезда», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Личность погибшего установлена: им оказался 64-летний житель Ставропольского края. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В полиции напоминают: железная дорога — это зона повышенной опасности! Остановить движущийся поезд непросто, за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Поэтому железнодорожные пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами.

Фото СКЖД из архива